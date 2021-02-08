Haberler Beşiktaş İsviçre çakısı Necip

İsviçre çakısı Necip

Kartal'ın tecrübeli ismi nereye koyarsan orada oynuyor. Teknik direktör bu sezon Necip'i tam 6 farklı bölgede kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 22:40 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
SON DAKİKA