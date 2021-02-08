Kartal'ın tecrübeli ismi Necip Uysal nereye koyarsan orada oynuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın bu sezon Necip'i tam 6 farklı bölgede kullandı. İşte 30 yaşındaki oyuncunun bu sezon görev yaptığı alanlar: Ön libero, stoper, sağ bek, merkez orta saha, sol bek, sağ açık.
İsviçre çakısı Necip
Kartal'ın tecrübeli ismi Necip Uysal nereye koyarsan orada oynuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın bu sezon Necip'i tam 6 farklı bölgede kullandı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 22:40 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50