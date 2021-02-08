Beşiktaş'ın ara transferde istediği M'Baye Niang Al Ahli'ye kiralandı

Ocak ayı transfer döneminde golcü arayışında olan ve eski oyuncusu Cenk Tosun'u kiralayan Beşiktaş'ın gündemine farklı isimler de gelmişti. Bunlardan biri olan Rennes'in 26 yaşındaki forveti M'Baye Niang'ın yeni adresi resmen açıklandı.

Kulüp, Senegalli futbolcunun 6 aylığına ve 1.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli'ye kiralandığını duyurdu. Sözleşmede zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun da bulunduğu bildirildi.

Rennes formasıyla toplamda 92 karşılaşmada görev alan M'Baye Niang, bu maçlarda 30 gole imzasını atarken 9 da asist yaptı.