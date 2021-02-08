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'ın ara transferde istediği M'Baye Niang 'ye kiralandı

Son dakika haberleri... Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak için nabız yokladığı golcü M'Baye Niang, kulübü tarafından ekibi 'ye kiralandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:13
Beşiktaş'ın ara transferde istediği M'Baye Niang Al Ahli'ye kiralandı

Ocak ayı transfer döneminde golcü arayışında olan ve eski oyuncusu 'u kiralayan 'ın gündemine farklı isimler de gelmişti. Bunlardan biri olan 'in 26 yaşındaki forveti M'Baye Niang'ın yeni adresi resmen açıklandı.

Kulüp, Senegalli futbolcunun 6 aylığına ve 1.5 milyon euro karşılığında takımlarından 'ye kiralandığını duyurdu. Sözleşmede zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun da bulunduğu bildirildi.

Rennes formasıyla toplamda 92 karşılaşmada görev alan M'Baye Niang, bu maçlarda 30 gole imzasını atarken 9 da asist yaptı.

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