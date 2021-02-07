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Evinde kaybetmedi

sahasındaki maçlarda siyah-beyazlılar 16 galibiyet alırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 00:04 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Evinde kaybetmedi

sahasındaki maçlarda siyah-beyazlılar 16 galibiyet alırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlı ekip 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısındaki maçta ise 4-1 gibi farklı bir sonuç elde etmişti.

Beşiktaş ile Konyaspor, lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, 39 karşılaşmanın 22'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 5'ini kaybetti. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 79 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi.


Beşiktaş, galibiyet sayısında açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 18 maçın 8'inde mağlup etti. Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı.

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