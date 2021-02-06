Haberler Beşiktaş Tahkim Kurulu Dorukhan Toköz'ün cezasını onadı

'ün cezasını onadı

maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören ve 'dan 2 maç ceza alan Beşiktaşlı oyuncu 'ün cezası tarafından onandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 16:03
Tahkim Kurulu Dorukhan Toköz'ün cezasını onadı

bugün yaptığı toplantıda, Beşiktaşlı oyuncu 'ün 2 maçlık cezasını onadı. Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Dorukhan Toköz ile ilgili 'nın 04.02.2021 tarihli E.2020-2021/621 - K.2020-2021/778 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Dorukhan Toköz'ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine karar verilmiştir."


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