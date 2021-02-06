Tahkim Kurulu Dorukhan Toköz'ün cezasını onadı

Tahkim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, Beşiktaşlı oyuncu Dorukhan Toköz'ün 2 maçlık cezasını onadı. Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Dorukhan Toköz ile ilgili PFDK'nın 04.02.2021 tarihli E.2020-2021/621 - K.2020-2021/778 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Dorukhan Toköz'ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine karar verilmiştir."



