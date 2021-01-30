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Larin'e 10 milyon Euro!

'ın Kanadalı yıldızı 'e yolu göründü. Mostafa Muhammed'i 'a kaptıran St.Etienne, Cyle Larin için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 22:46 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 09:31
Larin'e 10 milyon Euro!

Larin'in transferi için bir Türk menajer aracılığıyla 'ın kapısını çalan ekibinin bugün resmi bir teklif göndereceği öğrenildi. Bu arada Saint-Etienne'in istediği iddia edilen Larin için Fransız medyasından yeni haberler geldi. Transferin gerçekleşme ihtimalinin 'a bağlı olduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın Kanadalı forvet için 10 milyon euro talep ettiği yazıldı. 'un da bu rakamın altında Larin'in gitmesine izin verilmemesini istedi.

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