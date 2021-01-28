Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş Trabzonspor derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu!

Son dakika: derbisinin hakemi oldu!

Son dakika haberine göre, 'in 22. haftasında oynanacak olan maçının hakemi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 'ta oynanacak olan derbide düdük çalacak. İşte 22. hafta maçlarının hakemleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:47 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 12:08
Son dakika: Beşiktaş Trabzonspor derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu!

'de ikinci yarının perdesi açılıyor. 22. haftanın öne çıkan mücadelesinde sahasında 'u konuk edecek. 'ta oynanacak olan derbi 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmayı yönetecek olan hakem belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren maçı hakem yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Sezonu Süper Lig 22. Hafta karşılaşmaları 29, 30 ve 31 Ocak'ta, . Lig 19. Hafta karşılaşmaları 29, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat'ta, Misli.com 2. Lig 20. Hafta karşılaşmaları 26 ve 27 Ocak'ta, Misli.com 3. Lig 16 ve 18. Hafta karşılaşmaları ise 27 ve 28 Ocak'ta oynanacak.

İşte 22. haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR: HALİL UMUT MELER

- FATİH KARAGÜMRÜK: YASİN KOL

- : METE KALKAVAN

KASIMPAŞA - : HÜSEYİN GÖÇEK

ALANYASPOR - : ZORBAY KÜÇÜK

BAŞAKŞEHİR - : CÜNEYT ÇAKIR

FENERBAHÇE - : ABDULKADİR BİTİGEN

BB. ERZURUMSPOR - : ÜMİT ÖZTÜRK

- GÖZTEPE: SARPER BARIŞ SAKA

GENÇLERBİRLİĞİ - : BAHATTİN ŞİMŞEK

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