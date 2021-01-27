Vincent Aboubakar'dan Hulk sözleri! "Benim için..."

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Aboubakar, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken Hulk transferinin kendisi için sorun olmayacağını ifade etti.

İşte o açıklamalar...

Vincent Aboubakar: İnsanın hayatta hedefleri olmalı. Bizim de takım olarak hedeflerimiz var. İyi başlamadık ama buralara geldik. Buralarda kalmak bizim elimizde. Ya devam edeceğiz, ya devam edeceğiz.

Tartışma konusu olan sakatlığımdı. Sakatlıktan sonra uzun süre oynamadım. Kuşku duyanlar kendine göre haklı olabilir ama bunların hepsinin boşa olduğunu çalışarak gösterdim. Haftada iki maça çıkıyorum ve performansım iyi.

HULK TRANSFERİ HAKKINDA...

"Kulüp bir oyuncu almaya karar verirse, hoca da takıma koyarsa, herkesin uyması lazım. Hulk transferiyle ilgili benim için sorun yok."



"Oyuncu olarak karşınızdayım. Benim bir menajerim var. Geleceğimle ilgili menajerim, kulüple konuşacaktır."