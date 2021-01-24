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Hulk'tan Beşiktaşlıları heyecanlandıran hamle! ...

'in 21. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 'ın yıldızı karşılaşmanın ardından paylaşımda bulundu. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Hulk bu paylaşımı beğendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:55
Hulk'tan Beşiktaşlıları heyecanlandıran hamle! Josef de Souza...

'in 21. haftasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 'yi ve 'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Karşıalşamın ardında ardından paylaşımda bulundu.

Hulk da bu gönderiyi beğenince kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Josef sosyal medya mesajında, "Geriye düşmemize rağmen takım halinde mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli 3 puan. Aynı inançla, aynı hırsla yolumuza devam ediyoruz. Haydi!!" ifadelerine yer verdi.


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