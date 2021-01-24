Hulk'tan Beşiktaşlıları heyecanlandıran hamle! Josef de Souza...

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Göztepe'yi Ljajic ve Aboubakar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Karşıalşamın ardında ardından Brezilyalı Josef de Soza paylaşımda bulundu.

Hulk da bu gönderiyi beğenince kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Josef sosyal medya mesajında, "Geriye düşmemize rağmen takım halinde mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli 3 puan. Aynı inançla, aynı hırsla yolumuza devam ediyoruz. Haydi!!" ifadelerine yer verdi.



