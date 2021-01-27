Pepe çıldırdı! Takım arkadaşının üzerine yürüdü

Beşiktaş'ın eski defans oyuncusu Pepe, Porto'nun Farense ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maça damgasını vurdu. Maçın bitiş düdüğünün ardından, takım arkadaşı Mamadou Loum'u tebrik etmek istedi ancak oyuncu Pepe'nin eline vurarak deneyimli oyuncuyu geri çevirdi.

Bu hareketin ardından hayli kızgın olduğu görülen tecrübeli futbolcu, takım arkadaşına sert sözler sarf ederek üzerine yürüdü. Senegalli futbolcuyu iten 37 yaşındaki Pepe'ye, Loum'un karşılık vermesi üzerine ortam iyice gerilince araya hakem ve Porto'lu oyuncular girdi. Loum'un, kendisini tebrik etmek isteyen Pepe'ye neden böyle bir tepki verdiği ise bilinmiyor.

Bu görüntüler Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Hırçın kişiliği ile tanınan Pepe, 1.5 sezon Beşiktaş formasını terletmişti.



