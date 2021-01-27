Haberler Beşiktaş Pepe çıldırdı! Takım arkadaşının üzerine yürüdü

çıldırdı! Takım arkadaşının üzerine yürüdü

Son dakika haberleri... Bir dönem forması da giyen Portekizli defans oyuncusu , ile oynadıkları maç sonunda takım arkadaşını tebrik ederken aldığı karşılık sonrası sinirlenerek üzerine yürüdü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:30
Pepe çıldırdı! Takım arkadaşının üzerine yürüdü

'ın eski defans oyuncusu , 'nun ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maça damgasını vurdu. Maçın bitiş düdüğünün ardından, takım arkadaşı 'u tebrik etmek istedi ancak oyuncu Pepe'nin eline vurarak deneyimli oyuncuyu geri çevirdi.

Bu hareketin ardından hayli kızgın olduğu görülen tecrübeli futbolcu, takım arkadaşına sert sözler sarf ederek üzerine yürüdü. Senegalli futbolcuyu iten 37 yaşındaki Pepe'ye, Loum'un karşılık vermesi üzerine ortam iyice gerilince araya hakem ve Porto'lu oyuncular girdi. Loum'un, kendisini tebrik etmek isteyen Pepe'ye neden böyle bir tepki verdiği ise bilinmiyor.

Bu görüntüler Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Hırçın kişiliği ile tanınan Pepe, 1.5 sezon Beşiktaş formasını terletmişti.


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