Beşiktaş'ın golcüleri ilk yarıya damga vurdu!

Siyah-beyazlı ekipte 8. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, ilk yarıda 18 maçta bin 545 dakika süre alarak takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.

Beşiktaş'ta 28 oyuncu süre aldı. Atiba Hutchinson'ın ardından Ersin Destanoğlu 16 karşılaşmada bin 406 dakika ve Welinton 17 karşılaşmada bin 373 dakika süreyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok süre verdiği oyuncular oldu.

İLK YARININ GOLCÜSÜ LARIN

Siyah-beyazlı ekip adına ilk yarıda en çok gol sevincini Cyle Larin yaşadı. Larin fileleri 12 kez havalandırırken, Vincent Aboubakar 11 gol kaydetti.

Orta saha oyuncusu Bernard Mensah ise takımı adına 4 gole imza attı. Beşiktaş'ta 16 oyuncu sezonun ilk yarısında gole katkı yaptı.



LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI OLDU

Beşiktaş, Süper Lig'de yaptığı 20 maçta 47 gol atarak ilk yarının en golcü takımı oldu. Siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.

ROSIER 6 SARI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ta ilk yarıda 6 sarı kart gören Valentin Rosier, takımın "hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Larin ve Josef de Souza, ilk yarıda kırmızı kart gören oyuncular oldu.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle: