Haberler Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun babaannesi vefat etti

'nun babaannesi vefat etti

'de ilk yarıyı lider tamamlayan , 2 günlük iznin ardından maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda babaannesi vefat eden kaleci çalışmada yer almadı. (Son dakika BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:01
Ersin Destanoğlu'nun babaannesi vefat etti

'in ilk yarısını 44 puanla zirvede tamamlayan , müsabakasının hazırlıklarına başladı. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da 'ta bordo-mavili rakibini ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, 'nde Teknik Direktör yönetiminde yaptığı antrenmanla çalışmalarına start verdi.

Babaannesi vefat eden kaleci idmana katılmadı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen çalışma düz koşuyla başladı. Basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı idman yapıldı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve taktik organizasyonlar yapan Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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