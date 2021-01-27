Beşiktaş'tan Koita hamlesi! "Bonservis ödemem"

Siyah-beyazlıların Koita için görüşmeleri devam ederken, Başkan Çebi'den 'bonservis' hamlesi geldi. Koita, Beşiktaş'a gelmek istediğini açıkça dile getirirken, Kasımpaşa yönetimi de Beşiktaş'ın isteğini doğruladı. Ancak şu anda kadro dışı olan Koita için Kasımpaşa kulübü bonservis bedeli isterken, siyah- beyazlılar işi bedavaya bitirmeye uğraşıyor. Kasımpaşa'nın Thiam için F.Bahçe'den, Fatih için G.Saray'dan para istememesine rağmen; Beşiktaş'tan istemesi transferin önündeki tek engel. Çebi, "Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuya bonservis ödeyemem" derken, Koita ile ilgili son karar iki Başkan Çebi ve Turgay Ciner görüşmesinin ardından belli olacak.

BONSERVİS ÖDEMEM

Beşiktaş'ın talip olduğu ve Kasımpaşa yönetiminin de doğruladığı Fode Koita için Başkan Çebi, transferi bedavaya bitirmeye kararlı