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'tan Koita hamlesi! "Bonservis ödemem"

Siyah-beyazlıların Koita için görüşmeleri devam ederken, Başkan 'den 'bonservis' hamlesi geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 00:09 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan Koita hamlesi! "Bonservis ödemem"

Siyah-beyazlıların Koita için görüşmeleri devam ederken, Başkan 'den 'bonservis' hamlesi geldi. Koita, 'a gelmek istediğini açıkça dile getirirken, yönetimi de Beşiktaş'ın isteğini doğruladı. Ancak şu anda kadro dışı olan Koita için Kasımpaşa kulübü bonservis bedeli isterken, siyah- beyazlılar işi bedavaya bitirmeye uğraşıyor. Kasımpaşa'nın Thiam için 'den, için 'dan para istememesine rağmen; Beşiktaş'tan istemesi transferin önündeki tek engel. Çebi, "Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuya bonservis ödeyemem" derken, Koita ile ilgili son karar iki Başkan Çebi ve görüşmesinin ardından belli olacak.

BONSERVİS ÖDEMEM

Beşiktaş'ın talip olduğu ve Kasımpaşa yönetiminin de doğruladığı Fode Koita için Başkan Çebi, transferi bedavaya bitirmeye kararlı

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