Sergen Yalçın: Biraz saygı gösterin

Sergen Yalçın: “Zorlu takvim içinde zaman zaman oyuncularımıza eleştiri oluyor. Biraz saygı gösterilmesi gerekiyor. Forvet dışında başka transfer yapmayız”
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 00:13Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yorucu bir periyot geçirdiklerini söyledi. "Ligin ilk yarısını böyle bir pozisyonda bitirmek çok önemli. Çok mutluyuz ama zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Herkes hazır olmalı" diyen usta hoca, "Bu zorlu takvim içinde zaman zaman oyuncularımıza eleştiri oluyor. Biraz saygı gösterilmesi gerek" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, skora katkı yapan Ljajic ve Gökhan Töre ile ilgili de "Adem Ljajic ve Gökhan Töre iki yeni transfer olarak aramıza döndü. Üçüncü transferi de yapabilirsek iyi olur. Oyuncularımdan memnunum" dedi.
Yalçın transfer konusuna yönelik de şunları söyledi: Mümkün olursa santrfor transferi yapmak istiyoruz. Bazı değişimler düşünüyorum ama Türk futbolu ve camiamız sıkıntılı günlerden geçiyor. Mümkün olursa takımı güçlendirmek istiyoruz. Buna yönetim karar verir. Ben istediklerimi söyledim.
KART GÖRDÜ
Sergen Yalçın maçta sarı kart gördü. Usta çalıştıcı, Göztepe lehine faul verilen bir pozisyona tepki gösterince hakem Ali Şansalan, Yalçın'ın yanına gelerek sarı kartını çıkardı. Yalçın buna da isyan etti.