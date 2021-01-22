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'ı tutabilene aşk olsun

Derbide ’ı yıkan , ’ü çok rahat geçti. Şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:59 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş'ı tutabilene aşk olsun

önüne geleni yıkmaya devam ediyor. Son haftaların en formda ekibi olan siyah-beyazlılar, zor geçmesi beklenen maçını üstün futbol ve bol golle kapatıp liderliğini perçinledi. Kapanan savunmayı 44'te 'ın şık golüyle açan , ikinci devrede şov yaptı. 50'de sahneye çıkan sol ayağıyla nefis bir şut çıkardı ve skoru 2-0'a getirdi. 66'da Kanadalı forvet , ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

LJAJIC BİLE GOL ATTI AMA...

Mensah, 70'de bir kez daha sahneye çıkarak farkı 4'e çıkardı. 78'de 'in müdahalesiyle Ndiaye yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Borini ağları sarstı. Sezonun kayıp yıldızı oyuna sonradan girip gol attı fakat VAR'a takıldı. Geçen hafta derbide 'ı yıkan Kara Kartal, galibiyet serisini iki maça çıkardı. Son 8 haftada sadece ile berabere kalıp 7 galibiyet çıkaran Beşiktaş 22 puan toplayarak zirveye kuruldu.

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