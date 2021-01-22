Beşiktaş'ı tutabilene aşk olsun

Beşiktaş önüne geleni yıkmaya devam ediyor. Son haftaların en formda ekibi olan siyah-beyazlılar, zor geçmesi beklenen Karagümrük maçını üstün futbol ve bol golle kapatıp liderliğini perçinledi. Kapanan savunmayı 44'te Aboubakar'ın şık golüyle açan Kara Kartal, ikinci devrede şov yaptı. 50'de sahneye çıkan Mensah sol ayağıyla nefis bir şut çıkardı ve skoru 2-0'a getirdi. 66'da Kanadalı forvet Larin, ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

LJAJIC BİLE GOL ATTI AMA...

Mensah, 70'de bir kez daha sahneye çıkarak farkı 4'e çıkardı. 78'de Rosier'in müdahalesiyle Ndiaye yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltıyı verdi. Borini ağları sarstı. Sezonun kayıp yıldızı Ljajic oyuna sonradan girip gol attı fakat VAR'a takıldı. Geçen hafta derbide Galatasaray'ı yıkan Kara Kartal, galibiyet serisini iki maça çıkardı. Son 8 haftada sadece Hatay ile berabere kalıp 7 galibiyet çıkaran Beşiktaş 22 puan toplayarak zirveye kuruldu.