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Mensah için süper teklif

Siyah-beyazlılarda Mensah harekatı başladı. Yönetim, 450 bin euro'ya kiralanan 'ın bonservisini almak için 'a teklif yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 22:21 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 06:50
Mensah için süper teklif
Siyah-beyazlılarda Mensah harekatı başladı. Yönetim, 450 bin euro'ya kiralanan 'ın bonservisini almak için 'a teklif yaptı. Daha önce 2.5 milyon euro'ya bonservisinin alınması konusunda prensip anlaşmasına varılan oyuncu için bu kez siyah-beyazlı yönetim Kayserispor'a, -, ve 'ı beraber önerdi. BU oyuncuların üçünün de maaşlarının bir kısmının da ödenmesi teklif edildi. Başkan 'nin, Kayserispor Başkanı 'na, "Bu konuda anlaşacağımıza inanıyorum" diyerek farklı teklifleri de değerlendirmeye alabileceklerini ifade ettiği öğrenildi.
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