Haberler Beşiktaş Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

maçı hazırlıklarını tamamladı

'in 20. haftasında 'nda ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:59
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 20. haftasında yarın 'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı.

Antrenman, , 5'e 2, oyun, çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalarla sürdü. İdman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

SON DAKİKA