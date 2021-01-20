Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı.

Antrenman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalarla sürdü. İdman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.