Beşiktaş'tan golcü bombası! Kulübünden açıklama geldi

Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Beşiktaş, Galatasaray galibiyetinin ardından Karagümrük maçına yoğunlaştı. Siyah-beyazlılar bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Kara Kartal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan golcü futbolcu ile ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ BASIN) | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
20 Ocak 2021 Çarşamba 18:21, Güncelleme 20.01.2021 18:23