Galeri Beşiktaş Beşiktaş'tan golcü bombası! Kulübünden açıklama geldi

Beşiktaş'tan golcü bombası! Kulübünden açıklama geldi

Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Beşiktaş, Galatasaray galibiyetinin ardından Karagümrük maçına yoğunlaştı. Siyah-beyazlılar bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Kara Kartal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın transfer listesinde olan golcü futbolcu ile ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ BASIN) | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş'tan golcü bombası! Kulübünden açıklama geldi

Beşiktaş'tan golcü bombası! Kulübünden açıklama geldi

Süper Lig'in lideri Beşiktaş transfer çalışmalarında gaza bastı.

Beşiktaş'tan golcü bombası! Kulübünden açıklama geldi

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen siyah-beyazlılarda gündem forvet transferi...

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Beşiktaş'tan golcü bombası! Kulübünden açıklama geldi

MANDZUKIC'İ MILAN KAPTI

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, Hırvat golcü Mario Mandzukic için yaptığı girişimlerde son aşamaya geldiği süreçte devreye Milan girmişti.

Beşiktaş'tan golcü bombası! Kulübünden açıklama geldi

Beşiktaş'ın yarım sezonluğuna 1 milyon Euro artı bonuslara anlaşmayı planladığı 1,90'lık futbolcuya 1.5 milyon Euro artı bonuslarla ikna eden İtalyan ekibi, yıldız ismi Kartal'ın elinden kapmıştı.

Beşiktaş'tan golcü bombası! Kulübünden açıklama geldi

KASPER JUNKER BOMBASI

Geçtiğimiz sezonu Bodo / Glimt takımıyla şampiyon olarak tamamlayan ve 27 gol ve 11 asistlik performansla yıldızlaşan Kasper Junker için Avrupa'dan birçok kulüp devreye girmişti.

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