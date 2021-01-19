Hazırlıklar başladı

Derbide görev alan oyuncular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

KALKAVAN YÖNETECEK

Karagümrük - Beşiktaş maçını Mete Kalkvan yönetecek. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Deniz Özaral yapacak. Kalkavan, kariyerinde Beşiktaş'ın 27 maçında düdük çaldı. Kara Kartal, bu karşılaşmalardan 19 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Mete Kalkavan, bu sezon Beşiktaş'ın G.Birliği maçında düdük çaldı. Beşiktaş maçı 1-0 kaybetti.