Haberler Beşiktaş Hazırlıklar başladı

Hazırlıklar başladı

, ile 21 Ocak Perşembe günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:21 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Hazırlıklar başladı

Derbide görev alan oyuncular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

KALKAVAN YÖNETECEK
Karagümrük - maçını yönetecek. Yardımcılıklarını ve yapacak. Kalkavan, kariyerinde Beşiktaş'ın 27 maçında düdük çaldı. Kara Kartal, bu karşılaşmalardan 19 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. , bu sezon Beşiktaş'ın G.Birliği maçında düdük çaldı. Beşiktaş maçı 1-0 kaybetti.

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