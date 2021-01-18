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'ın kalesi! 'de 'a geçit yok

Siyah-beyazlı takım, ’ta ile oynadığı beş maçın dördünü galibiyetle tamamladı. Hatta son dört maçta gol yemedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:04 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ın kalesi! Dolmabahçe'de Aslan'a geçit yok

Süper Lig'in 19. haftasında ile , 'de kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, 2016 yılında hizmete giren yeni stadyumunda sarı-kırmızılıları bugüne kadar beş kez konuk etti. 24 Eylül 2016'da bu statta oynanan ilk maçta Galatasaray 2-0 öne geçmiş, mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Geride kalan dört karşılaşmada Beşiktaş dört kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

ASLAN'IN GOLÜ YOK
Siyah-beyazlıların 8 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verdi. , ezeli rakibine son beş sezondur evinde yenilmiyor. Son olarak 2014-2015 sezonunda 4 Ocak 2015'te 'a kaybeden Beşiktaş, sonrasında rakibine evinde yenilmedi. Galatasaray, bu süreçte bir beraberlik, beş yenilgi yaşadı. Son beş dış saha maçında Beşiktaş'a 3 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 11 golü önleyemedi. Kartal, Galatasaray'dan son dört iç saha maçını gol yemeden tamamdı.

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