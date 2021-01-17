Derbi değil satranç maçı! İşte teknik adamların hamleleri

Beşiktaş Sergen Yalçın ile derbi maçlarını başka oynuyor… Sergen Yalçın derbi öncesi G.Saray'ı imha planını hazırladı. Sergen hoca Trabzon, Başakşehir ve F.Bahçe'ye oynadığı gibi oyuna hakim olacak sonrasında rakibine boğup sonuca varacak.





KARTAL ÖN ALANDA PRES YAPACAK



Beşiktaş bu sezon birçok takıma büyük sıkıntı çıkaran ön alan baskısını Galatasaray önünde en büyük silah olarak kullanacak. Siyah-Beyazlılar'ın orta alan ve hücum oyuncuları, Marcao ve Donk ile orta alanın pas bağlantısını koparmak için yoğun pres yapacak ve hataya zorlayacak.



