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bu teklifi reddetti! ...

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta sezonun flaş ismi olarak gösterilen 'in talipleri artıyor. İşte siyah-beyazlıların, Kanadalı golcü için reddettikleri son teklif...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 10:52
Beşiktaş bu teklifi reddetti! Cyle Larin...

'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken , transfer döneminin de gözde isimlerinden biri haline geldi.

Beşiktaş bu teklifi reddetti! Cyle Larin...

Fransa Ligue 1 takımlarından Dijon'un listesinde yer alan Larin'e aynı ligden Nantes da talip oldu.

Beşiktaş bu teklifi reddetti! Cyle Larin...

Milliyet'te yer alan habere göre Larin'in transferi için 3 milyon euro transfer bütçesi ayıran Nantes, Kanadalı futbolcunun menajeri Paul Tenorio ile temasa geçti.

Beşiktaş bu teklifi reddetti! Cyle Larin...

Nantes'ın 3 milyon euro'luk teklifini 'a ileten menajer Tenorio, siyah-beyazlı kulüpten ret cevabı aldı ve görüşmeler sözleşme aşamasına gelmeden sona erdi.

Beşiktaş bu teklifi reddetti! Cyle Larin...

Bu sezon forması altında fırtına gibi esen Larin'in bonservisi için 7-10 milyon euro aralığında bir bedel belirleyen Beşiktaş, 25 yaşındaki Kanadalı futbolcunun 2020 haziran ayında bitecek olan sözleşmesini de 3 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Beşiktaş bu teklifi reddetti! Cyle Larin...

ile 1.6 milyon euro'luk sözleşmenin altına imza atan ve daha sonra 400 bin euro maaş indirimi gerçekleştiren de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini ve ocak ayında siyah-beyazlı kulüpten ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını kaydetti.

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