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Beşiktaş tur peşinde

’nda ’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak hafta sonunda oynanacak olan derbi öncesinde moral arıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 10:56
Beşiktaş tur peşinde

'nda 'u ağırlayacak olan Beşiktaş, rakibini eleyerek çeyrek final vizesi almak istiyor. Hafta sonunda ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışında kayıp yaşayan siyah-beyazlılar, pazar günü oynanacak olan derbisi öncesinde Çaykur Rizespor'u kupada eleyerek moral kazanmak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte Mensah'ın sakatlığı bulunuyor. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren ve 'nin oynayıp oynamayacağına ise teknik ekip karar verecek. Karadeniz ekibinde ise 'nin sakatlığı sürüyor. Yıldız oyuncu, bu maçta da takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI
İki ekip geçtiğimiz hafta içinde mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Hafta sonunda Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör bu maçta rotasyona gidebilir. Yoğun maç fikstüründe eldeki bütün oyunculardan maksimum verim almak için formayı adaletli şekilde dağıtan Sergen Yalçın, kupa mücadelesinde de bazı oyuncuları dinlendirecek. Kalede Ersin'in yerine Utku'ya şans vermesi beklenen Yalçın, hafta sonunda Galatasaray'a karşı cezalı durumda bulunan Welinton'u ise ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Yarın Vodafone Park'ta 20.45'te oynanacak olan karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise ve yapacak.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a karşı şu 11'le sahada olması bekleniyor:

Utku - Necip, Welinton, Montero, Rıdvan - , , Dorukhan, Oğuzhan, N'Koudou - .

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