Son dakika haberi: Sergen Yalçın planını yaptı! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Galatasaray maçı 11'i
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Son dakika haberi... Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında ağırlayacağı Galatasaray karşısında mutlak galibiyet istiyor... Siyah-beyazlılar alacağı galibiyetle liderliğini perçinlemek isterken, mücadeleden 3 puanla ayrılmaları dahilinde zor bir virajı kayıpsız şekilde dönmüş olacak. Öte yandan 2 teknik adamın 4. kez karşılaşacağı mücadelede Fatih Terim'in Sergen Yalçın'a karşı 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Karşılaşma öncesi Sergen Yalçın galibiyet planları yaparken, muhtemel 11'i de büyük oranda belirledi. İşte Beşiktaş'ın muhtemel Galatasaray maçı 11'i...