Galeri Beşiktaş Son dakika haberi: Sergen Yalçın planını yaptı! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Galatasaray maçı 11'i

Son dakika haberi: Sergen Yalçın planını yaptı! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Galatasaray maçı 11'i

Son dakika haberi... Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında ağırlayacağı Galatasaray karşısında mutlak galibiyet istiyor... Siyah-beyazlılar alacağı galibiyetle liderliğini perçinlemek isterken, mücadeleden 3 puanla ayrılmaları dahilinde zor bir virajı kayıpsız şekilde dönmüş olacak. Öte yandan 2 teknik adamın 4. kez karşılaşacağı mücadelede Fatih Terim'in Sergen Yalçın'a karşı 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Karşılaşma öncesi Sergen Yalçın galibiyet planları yaparken, muhtemel 11'i de büyük oranda belirledi. İşte Beşiktaş'ın muhtemel Galatasaray maçı 11'i...

Son dakika haberi: Sergen Yalçın planını yaptı! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Galatasaray maçı 11'i

Son dakika haberi: Sergen Yalçın planını yaptı! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Galatasaray maçı 11'i

Süper Lig'in 19. haftasında ligin iki ezeli rakibi Beşiktaş ile Galatasaray siyah-beyazlıların ev sahipliğinde karşı karşıya geliyor.

Son dakika haberi: Sergen Yalçın planını yaptı! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Galatasaray maçı 11'i

An itibarıyla zirvede bulunan Beşiktaş liderliği kaptırmak istemezken, 33 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Kulüpler arası rekabetin yanı sıra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim 1 kez kazanan taraf olurken, 3 maç da berabere sona erdi.

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Son dakika haberi: Sergen Yalçın planını yaptı! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Galatasaray maçı 11'i

Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak.

Son dakika haberi: Sergen Yalçın planını yaptı! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Galatasaray maçı 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray'ı, Yalçın'da Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. Fatih Terim 1 maçı kazanırken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi.

Son dakika haberi: Sergen Yalçın planını yaptı! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Galatasaray maçı 11'i

Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide ikinci kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon TT Stadyumu'ndaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti.

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