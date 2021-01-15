Son dakika haberi: Sergen Yalçın planını yaptı! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Galatasaray maçı 11'i

An itibarıyla zirvede bulunan Beşiktaş liderliği kaptırmak istemezken, 33 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Kulüpler arası rekabetin yanı sıra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim 1 kez kazanan taraf olurken, 3 maç da berabere sona erdi.