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Son dakika transfer haberi: 'te son tango!

Son dakika transfer haberi: yönetimi bugün 'in menajeriyle masaya oturacak. 2 milyon euro isteyen yaşlı golcüye “Ya 1 milyon euro’yu kabul et ya da başarılar” denilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 23:23 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mario Mandzukic'te son tango!

'ta çok hızlı bir şekilde ilerleyen gündeminde artık son düzlüğe girildi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mario Mandzukic'te son tango!

Siyah-beyazlı takımın ilk yaptığı 1 milyon euro'luk teklifi önce kabul eden fakat ilerlemiş yaşı ve boşta olmasına rağmen daha sonra bu rakamı 2 milyon euro'ya yükselten Hırvat forvet ile bugün son görüşme yapılacak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mario Mandzukic'te son tango!

Gelen haberlere göre, siyah- beyazlılar, 34 yaşındaki golcünün menajerine "Mario'ya vereceğimiz son teklif 1 milyon euro. Bunun üstüne kesinlikle çıkamayız" diyecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mario Mandzukic'te son tango!

Ayrıca ve örnekleri verilerek mevcut kadroda zaten gol atan forvetlerin olduğu öne sürülüp transfer isteği zorlanmayacak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mario Mandzukic'te son tango!

Öte yandan Mandzukic'in kaprisleri nedeniyle yönetimin transferden vazgeçmesinden korkan vatandaşı 'nın da Mandzukic'i çok geç olmadan ikna etmeye çalıştığı biliniyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mario Mandzukic'te son tango!

BU TEKLİFİ KAÇIRMA!

Hırvat stoperin, " son yıllarda verdiğin en iyi karar olacak. Burası jübileni yapabileceğin bir kulüp. Birlikte oynama şansımız var. Teklifi kaçırma" dediği gelen haberler arasında.

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