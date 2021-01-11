Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Mario Mandzukic'te son tango!

Beşiktaş'ta çok hızlı bir şekilde ilerleyen Mario Mandzukic gündeminde artık son düzlüğe girildi...

Siyah-beyazlı takımın ilk yaptığı 1 milyon euro'luk teklifi önce kabul eden fakat ilerlemiş yaşı ve boşta olmasına rağmen daha sonra bu rakamı 2 milyon euro'ya yükselten Hırvat forvet ile bugün son görüşme yapılacak.

Gelen haberlere göre, siyah- beyazlılar, 34 yaşındaki golcünün menajerine "Mario'ya vereceğimiz son teklif 1 milyon euro. Bunun üstüne kesinlikle çıkamayız" diyecek.

Ayrıca Aboubakar ve Larin örnekleri verilerek mevcut kadroda zaten gol atan forvetlerin olduğu öne sürülüp transfer isteği zorlanmayacak.

Öte yandan Mandzukic'in kaprisleri nedeniyle yönetimin transferden vazgeçmesinden korkan vatandaşı Domagoj Vida'nın da Mandzukic'i çok geç olmadan ikna etmeye çalıştığı biliniyor.