Bitirim ikili

Beşiktaş'ı Hatayspor karşısında yine forvetteki bitirim ikilisi sırtladı. 6. dakikada sahneye çıkan Aboubakar, ceza sahası dışında kontrol ettiği topu bekletmeden dönerek müthiş bir şutla kaleye gönderdi. Kaleci Akın uzandı ancak top köşeden filelerle buluştu. Bu gol Beşiktaş'ı 1-0 öne taşıdı. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor filelerine 4 gol gönderen Cyle Larin ise 41'de kornerden gelen ortayı kafa ile filelerle buluşturup skoru 2-2'ye getirdi.



Aboubakar Süper Lig'de 9 gole ulaşırken, Cyle Larin ise gol sayısını 11'e yükseltti. Toplamda 20 gol kaydeden iki isim, siyahbeyazlı takımın bu sezon ligde attığı 39 golün yüzde 51'ine imza koyarak önemli bir başarı sağladı. Cyle Larin ligde forma giydiği son 4 karşılaşmada 6 gol+1 asist ile 7 gole katkıda bulundu. 25 yaşındaki Kanadalı forvet ayrıca bu sezon 7'nci kez arka direk golü attı. Bu 7 golde de pas+ortaların sağ kanattan gelmesi dikkat çekti.



ŞUTLARIN YARISI ONLARDAN

Aboubakar 3'ü isabetli 6 şutla Hataylı Boupendza ile birlikte bu istatistikte ilk sırada yer aldı. Kamerunlu forvet ayrıca 6 ikili mücadele, 2 hava topu kazanırken yüzde 75 pas isabeti sağladı. Larin ise bulduğu 3 şut fırsatından 1'ini golle sonuçlandırdı. 4 ikili mücadele, 3 hava topu kazandı. Yüzde 71 pas isabet oranı yakaladı.



"1 PUAN İYİDİR"

Cyle Larin kazanmak istedikleri maçta aldıkları 1 puanın da değerli olduğunu söyledi. Kanadalı yıldız "Biz hep kazanmak için sahaya çıkıyoruz ancak Hatay'da çok zorlandık. Bu 1 puan gelecekte çok işimize yarayacak" dedi.