Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Ajdin Hasic sürprizi! Transfer...

Son dakika transfer haberi: sürprizi! Transfer...

Son dakika transfer haberleri... 'de 5 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer dönemi için kolları sıvayan Beşiktaş birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda. Takıma katılacak isimlerin yanı sıra, halihazırda kadorda bulunan isimler için de yeni kararlar alan Beşiktaş yönetiminden flaş Hasic kararı geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 09:32 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 09:33
Son dakika transfer haberi: Ajdin Hasic sürprizi! Transfer...

'de liderlik koltuğuna oturan , bu sene şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Ajdin Hasic sürprizi! Transfer...

Ara transfer dönemini de en verimli şekilde geçirmek isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Son dakika transfer haberi: Ajdin Hasic sürprizi! Transfer...

Özellikle yıldız isim Mandzukic ile taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaşlı kurmaylar, bu transfer için çalışmalarını sürdürürken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan isimler için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Ajdin Hasic sürprizi! Transfer...

Bu isimlerden olan Adem Hasic için de flaş bir karar alındı.

Son dakika transfer haberi: Ajdin Hasic sürprizi! Transfer...

Genç yeteneğe Yunanistan ve Belçika'dan tekliflerin olduğu ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Ajdin Hasic sürprizi! Transfer...

Yönetim, Hasic'i bir Avrupa kulübüne kiralık olarak göndermeyi planlarken, Yalçın da genç oyuncu ile ilgili verdiği raporda daha fazla süre alması gerektiğinin altını çizdi.

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