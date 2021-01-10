Son dakika transfer haberi: Ajdin Hasic sürprizi! Transfer...

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, bu sene şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Ara transfer dönemini de en verimli şekilde geçirmek isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Özellikle yıldız isim Mandzukic ile taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaşlı kurmaylar, bu transfer için çalışmalarını sürdürürken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan isimler için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu isimlerden olan Adem Hasic için de flaş bir karar alındı.

Genç yeteneğe Yunanistan ve Belçika'dan tekliflerin olduğu ortaya çıktı.