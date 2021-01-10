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Bu bağı koruyun

, son uyarıları yaptı. derbisi için maçının önemini anlattı; “Bu aile bağını sahaya yansıttıkça her maçı kazanırsınız” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 23:59 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Bu bağı koruyun
Teknik direktör , dünkü idman öncesi oyuncularına son uyarılarını yapıp kesinlikle puan kaybı istemediğini söyledi. Usta hoca, gelecek haftaki derbi için sınavının ekstra önem kazandığının altını çizip "Derbiye ne kadar moralli çıkarsak o kadar şansımız yüksek olur. bizden daha stresli olacak. Bu da bizim için büyük avantaj olur" dedi. Oyuncularından duran toplara dikkat etmelerini ve hızlı paslarla hücuma çıkmalarını isteyen siyah-beyazlı çalıştırıcı "Oluşturduğunuz bu aile bağını sahaya yansıttığınız sürece her maçı kazanırsınız" diyerek sözlerini tamamladı.
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