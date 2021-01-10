Bu bağı koruyun

Sergen Yalçın, son uyarıları yaptı. Galatasaray derbisi için Hatay maçının önemini anlattı; “Bu aile bağını sahaya yansıttıkça her maçı kazanırsınız” dedi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 23:59Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Teknik direktör Sergen Yalçın, dünkü idman öncesi oyuncularına son uyarılarını yapıp kesinlikle puan kaybı istemediğini söyledi. Usta hoca, gelecek haftaki derbi için Hatay sınavının ekstra önem kazandığının altını çizip "Derbiye ne kadar moralli çıkarsak o kadar şansımız yüksek olur. Galatasaray bizden daha stresli olacak. Bu da bizim için büyük avantaj olur" dedi. Oyuncularından duran toplara dikkat etmelerini ve hızlı paslarla hücuma çıkmalarını isteyen siyah-beyazlı çalıştırıcı "Oluşturduğunuz bu aile bağını sahaya yansıttığınız sürece her maçı kazanırsınız" diyerek sözlerini tamamladı.