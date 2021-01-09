Haberler Beşiktaş Beşiktaş dünya devlerini geride bıraktı!

dünya devlerini geride bıraktı!

attığı 37 golle, ’nın en büyük 5 liginin en çok gol atan takımları sıralamasına ’in ardından ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 21:48 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş dünya devlerini geride bıraktı!

Süper Lig lideri , attığı gollerde de 'nın en üst sıralarında yer alıyor. Siyah-beyazlılar 16 maçta attıkları 37 golle en skorer, ligin en hücumcu takımı görüntüsünü veriyor. 'ın öğrencileri bu istatistikleriyle, Avrupa'nın en büyük 5 liginin en çok gol atan takımları sıralamasına girebilecek bir performansa imza attı. Sıralamada 'nın lideri ve son şampiyonu attığı 44 golle zirvede yer alıyor. Alman ekibini 37'şer golle lideri Beşiktaş ve lideri izlerken, 36, ise 35 golle takip ediyor.

SON DAKİKA