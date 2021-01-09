Beşiktaş dünya devlerini geride bıraktı!

Süper Lig lideri Beşiktaş, attığı gollerde de Avrupa'nın en üst sıralarında yer alıyor. Siyah-beyazlılar 16 maçta attıkları 37 golle en skorer, ligin en hücumcu takımı görüntüsünü veriyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu istatistikleriyle, Avrupa'nın en büyük 5 liginin en çok gol atan takımları sıralamasına girebilecek bir performansa imza attı. Sıralamada Bundesliga'nın lideri ve son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih attığı 44 golle zirvede yer alıyor. Alman ekibini 37'şer golle Süper Lig lideri Beşiktaş ve Premier Lig lideri Liverpool izlerken, Lyon 36, Milan ise 35 golle takip ediyor.