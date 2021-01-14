Beşiktaş'ta Tyler Boyd kararı! Erol Kaynar canlı yayında açıkladı

Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar siyah-beyazlı camianın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
TRT Spor canlı yayınına katılan Erol Kaynar, kadro dışı bırakılan Tyler Boyd'un alınan yeni yabancı sınırı kararının ardından yeniden takıma döneceğini duyurdu. Kaynar açıklamasında, "Alınan yeni yabancı sınırı kararının ardından Tyler Boyd kadroya girecek" dedi.
ÇAKIR YORUMU
Erol Kaynar, derbiye Cüneyt Çakır'ın atanmasıyla ilgili de konuştu.
Kaynar, "Cüneyt Çakır'dan tek beklentimiz, derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesi" ifadelerini kullandı.