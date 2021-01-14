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'ta kararı! canlı yayında açıkladı

İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı , Beşiktaş gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sezon başında kadro dışı bırakılan ile ilgili de konuşan Kaynar, müjdeyi canlı yayında verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:19
Beşiktaş'ta Tyler Boyd kararı! Erol Kaynar canlı yayında açıkladı

İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı siyah-beyazlı camianın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

canlı yayınına katılan Erol Kaynar, kadro dışı bırakılan 'un alınan yeni yabancı sınırı kararının ardından yeniden takıma döneceğini duyurdu. Kaynar açıklamasında, "Alınan yeni yabancı sınırı kararının ardından Tyler Boyd kadroya girecek" dedi.

ÇAKIR YORUMU

Erol Kaynar, derbiye 'ın atanmasıyla ilgili de konuştu.

Kaynar, "Cüneyt Çakır'dan tek beklentimiz, derbiyi 'da yönettiği maçlar gibi yönetmesi" ifadelerini kullandı.

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