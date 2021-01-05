Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Kartal'da harekat başladı! Listede 7 isim var

Son dakika transfer haberi: 'da harekat başladı! Listede 7 isim var

'de liderlik koltuğuna oturan , devre arasında savunma, orta saha ve santrfor takviyesi yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlıların listesinde 7 isim bulunuyor. İşte o futbolcular... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 19:49 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Kartal'da harekat başladı! Listede 7 isim var

Pazar günü deplasmanda 'yi 2-0'lık skorla mağlup eden bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Kartal'da harekat başladı! Listede 7 isim var

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılarda birçok isim gündeme gelmişti. Teknik direktör transferde bir santrfor, bir ve bir de orta saha istiyor.

Son dakika transfer haberi: Kartal'da harekat başladı! Listede 7 isim var

yönetimi de bunun üzerine girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerle ilgili son gelişmeler şöyle:

Son dakika transfer haberi: Kartal'da harekat başladı! Listede 7 isim var

AHMED MUSA
Şu anda kulüpsüz olan ve teklifleri bekleyen 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile menajer aracılığıyla ilk temasın kurulduğu kaydedildi. 'tan yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, ligin ikinci yarısı için 750 bin euro'luk bir teklife 'evet' diyeceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Kartal'da harekat başladı! Listede 7 isim var

KENAN KARAMAN
Yerli oyuncu arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlıların alternatifleri arasında 26 yaşındaki forvet Kenan ilk sırada yer alıyor. 'ta sezon sonunda serbest kalacak olan milli futbolcuyu yaz transfer döneminde takıma kazandırabilmek için temaslar şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Kartal'da harekat başladı! Listede 7 isim var

CAULKER
Teknik direktör golcü dışında takıma alınmasını da istemişti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim 'un 29 yaşındaki İngiliz stoperi 'i transfer etmek için hem kulübü hem de oyuncunun menajeri ile temasa geçme kararı aldı.

Son dakika transfer haberi: Kartal'da harekat başladı! Listede 7 isim var

FODE KOITA
Koita için gaza bastı. Gineli golcüyü Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna eden siyah-Beyazlı yönetim, ile pazarlıklarına hız verdi. Paşa'ya ilk etapta 500 bin Euro öneren Beşiktaş'ın takas formülünü de devreye soktuğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Kartal'da harekat başladı! Listede 7 isim var

MANDZUKIC
Öncelikli olarak golcü arayışlarına ağırlık verecek olan Kara 'da yeniden ile temasa geçildi. Şu an boşta olan ve 'da çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki Hırvat forvetin de siyah-beyaz formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Kartal'da harekat başladı! Listede 7 isim var

NIKOLA KALINIC
Adem Ljajic'le yollarını ayırma planı yapan , ilk teklifi Hellas Verona'dan aldı. Önceki yıl bonservisine 6.5 milyon Euro ödenen futbolcuyu bedava göndermek istemeyen yönetim, sezon başında kulübün kapısından dönen 32 yaşındaki Hırvat golcü Kalinic'i takasta talep etti.

Son dakika transfer haberi: Kartal'da harekat başladı! Listede 7 isim var

ATAKAN ÇANKAYA
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ankaragücü'nün 22 yaşındaki oyuncusu Atakan Çankaya, sezon başında olduğu gibi yeniden gündeme geldi. Asıl mevkisi ön libero olan Atakan olarak da görev yapabiliyor.

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