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Başkanı 'den sevindirici haber!

Başkanı sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İkinci kez corona virüsüne yakalanan Çebi, kendisini çok iyi hissettiğini belirtip, "Dün yapılan PCR testimin sonuçlanmasında bu yana hastanede tedavi görmekteyim. Sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum olmadığını mutlulukla ifade ederim" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 17:26
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindirici haber!

İkinci kez corona virüsüne yakalanan , sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çebi, kendisini çok iyi hissettiğini ifade etti.

Çebi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün yapılan PCR testimin sonuçlanmasında bu yana hastanede tedavi görmekteyim. Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum olmadığını mutlulukla ifade ederim.

Covid-19 nedeniyle tedavi görmeye başladığım andan itibaren arayan, mesaj atan ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi dilekleriniz ve dualarınız bana güç veriyor.

Covid-19 pandemisiyle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, bu uğurda hayatını kaybeden sağlık şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.

Karşılamak üzere olduğumuz yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya; sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı en içen dileklerimle kutluyorum.

Sağlıklı günlerde görüşmek üzere."

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