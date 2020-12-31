Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindirici haber!

İkinci kez corona virüsüne yakalanan Ahmet Nur Çebi, sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çebi, kendisini çok iyi hissettiğini ifade etti.

Çebi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün yapılan Covid-19 PCR testimin sonuçlanmasında bu yana hastanede tedavi görmekteyim. Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum olmadığını mutlulukla ifade ederim.

Covid-19 nedeniyle tedavi görmeye başladığım andan itibaren arayan, mesaj atan ve sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi dilekleriniz ve dualarınız bana güç veriyor.

Covid-19 pandemisiyle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, bu uğurda hayatını kaybeden sağlık şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.

Karşılamak üzere olduğumuz 2021 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya; sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı en içen dileklerimle kutluyorum.

Sağlıklı günlerde görüşmek üzere."