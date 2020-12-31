Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah (dün) rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır" ifadelerine yer verildi. Başta TFF olmak üzere bir çok kulüp de Başkan Çebi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Başkan Çebi 2. kez pozitif
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez korona virüse yakalandı. Daha önce mayıs ayında da korona virüse yakalanan ve hastalığı atlatan Başkan Çebi'nin test sonucu bir kez daha pozitif çıktı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:46 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50