Başkan Çebi 2. kez pozitif

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah (dün) rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır" ifadelerine yer verildi. Başta TFF olmak üzere bir çok kulüp de Başkan Çebi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.