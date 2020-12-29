'Larin'e Güven'in

Beşiktaş'ın forvetleri Aboubakar'ın eksikliğini hissettirmedi. Kamerunlu oyuncunun yokluğunda formayı sırtına geçiren isim Güven Yalçın oldu. Ligde 10 maç sonra ilk 11'de şans bulan genç oyuncu, fırsatı iyi değerlendirdi. Son olarak 3. haftadaki Konyaspor deplasmanında forma giyen Güven, ağları sarsarak Sergen Yalçın'ın verdiği şansı iyi kullandı. 18. dakikada Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasında altıpasta topla buluşan Güven, kafayla fileleri sarstı ve Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.



LARİN, SİVAS'I SEVİYOR

10 maç sonra Süper Lig'de formayı sırtına geçiren 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde ilk kez ağları sarsarken; toplamda ise 3. golünü attı. Güven, Rio Ave ve Tarsus İY maçlarında gol atmıştı. 67. dakikada Güven'in yerine oyuna giren Cyle Larin de aradaki farkı ikiye çıkarttı. 84'te ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşuyla Samassa'yı mağlup etti. Bu sezon ligde 13. maçında 6. kez ağları sarsan Kanadalı oyuncunun, en fazla gol attığı takım da Sivasspor oldu. Larin, Mayıs 2018'de Yiğido'ya hat-trick yapmıştı.



ABOU UNUTULMADI

Siyah-beyazlı futbolcular, annesini kaybeden Aboubakar'ı unutmadı. Bütün futbolcular Güven'in golünden sonra yedek kulübesine koştu ve Kamerunlu oyuncunun formasını açarak golü kutladı.