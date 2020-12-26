Carlos Carvalhal: Beşiktaş 10 kat daha zordu!

2011/12 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal, siyah-beyazlıları çalıştırdığı döneme dair açıklamalarda bulundu.

Şu an da Portekiz'in güçlü ekiplerinden Braga'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, Türkiye'de yaşadığı deneyimleri geçmişe baktığında nasıl hatırladığını anlattı.

"BEŞİKTAŞ'I 10 KAT ZOR Bİ HALDE BULDUM!"

Portekizli teknik adam açıklamasında; "Sporting'de çalışmak harika deneyimdi. Bundan daha zoru olamaz derken, Beşiktaş'ı 10 kat daha zor bir halde buldum. Farklı bir kültürde, farklı bir dilde yeni bir meydan okumayı kabul ettim. Teknik ekibim orada olmasa da, oyuncuların ve taraftarların benimle olması güzel bir sezon geçirmemi sağladı. Bu deneyimler liderlik konusunda büyük avantaj sağlıyor. Bu dönemde insanın hayal edebileceği tüm testlere tabi tutuldum." dedi.

55 yaşındaki Carlos Carvalhal, Beşiktaş'ın ardından İstanbul BB'yi de çalıştırmış, 2015 yılında ise İngiltere'ye gitmişti.