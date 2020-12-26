Haberler Beşiktaş Carlos Carvalhal: Beşiktaş 10 kat daha zordu!

: 10 kat daha zordu!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı , kariyerine dair değerlendirmelerde bulundu. Portekizli teknik adam açıklamasında "Sporting'de çalışmak harika deneyimdi. Bundan daha zoru olamaz derken, Beşiktaş'ı 10 kat daha zor bir halde buldum" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:45
Carlos Carvalhal: Beşiktaş 10 kat daha zordu!

2011/12 sezonunda 'ı çalıştıran Portekizli teknik adam , siyah-beyazlıları çalıştırdığı döneme dair açıklamalarda bulundu.

Şu an da Portekiz'in güçlü ekiplerinden Braga'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, 'de yaşadığı deneyimleri geçmişe baktığında nasıl hatırladığını anlattı.

"BEŞİKTAŞ'I 10 KAT ZOR Bİ HALDE BULDUM!"
Portekizli teknik adam açıklamasında; "Sporting'de çalışmak harika deneyimdi. Bundan daha zoru olamaz derken, Beşiktaş'ı 10 kat daha zor bir halde buldum. Farklı bir kültürde, farklı bir dilde yeni bir meydan okumayı kabul ettim. Teknik ekibim orada olmasa da, oyuncuların ve taraftarların benimle olması güzel bir sezon geçirmemi sağladı. Bu deneyimler liderlik konusunda büyük avantaj sağlıyor. Bu dönemde insanın hayal edebileceği tüm testlere tabi tutuldum." dedi.

55 yaşındaki Carlos Carvalhal, Beşiktaş'ın ardından BB'yi de çalıştırmış, 2015 yılında ise 'ye gitmişti.

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