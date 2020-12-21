Dört dörtlük Kartal

Geçen hafta Alanyapor'a yenilerek 3 maçlık galibiyet serisi sona eren, hafta içinde kupada tur atlayarak moral bulan Beşiktaş, yeni bir seri başlatmak için çıktığı maçta BB Erzurumspor'u darmadağın etti: 4-0. İlk yarısı golsüz biten mücadelede rakip kaleyi baskı altına almasına rağmen gol bulamayan siyah- beyazlı takım, ikinci devrede bir açıldı pir açıldı... Gol yağmurunu başlatan isim 59'uncu dakikada Aboubakar oldu.



2 DAKİKA ARAYLA...

63'te N'Koudou farkı 2'ye çıkarırken, 69'da ise Vida'nın muhteşem ötesi golüyle Beşiktaş 3-0'ı buldu. Sadece 2 dakika sonra ise yeniden sahneye çıkan Aboubakar skoru ilan etti... Kara Kartal, düşme hattında yer alan rakibi karşısında rahat bir zafere imza atarken, haftanın da en kârlısı oldu... Ligde ilk 3 sırada yer alan Alanya, G.Saray ve F.Bahçe'nin yenilmesiyle Beşiktaş zirve ile farkı iyice kapattı.



5 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, geçen hafta 2-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Kalede Ersin Destanoğlu forma giydi. Sarı kart cezalısı Rosier'in sağ bekteki görevini ise Necip yerine getirmeye çalıştı. Montero, Larin ve Dorukhan Toköz de yedek soyunurken bu oyuncuların yerine Domagoj Vida, Kevin N'Koudou ve Mensah'ı forma giydi.



GECiKMELi PROTESTO!

Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar sonrası iki takım futbolcuların yapması gereken protesto 10 saniye gecikmeyle gerçekleştirildi. Maçın başlama vuruşunu yapan Erzurumsporlu oyuncular, alınan kararı unutunca kısa süreliğine paslaştı. Beşiktaşlıların uyarısıyla konuk ekip futbolcuları durdu ve takımlar, yayıncı kuruluşu protesto ettiler.