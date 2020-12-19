Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den kongre sözleri: "Sandık orada!"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler;

YÖNETİCİLER KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Pandemi çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Hem iletişim hem de ekonomik anlamda... Bununla da mücadele edeceğiz. Yönetim kurulu ekibimden çok memnunum, çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Birkaç yöneticimiz Kovid-19'a yakalandı, bir yönetim kurulu üyemiz hastanede. Babasını bile kaybeden bir arkadaşımız var. Pandemide verdiğimiz bu mücadele saygıyla karşılanmalı, takdir edilmeli.

PARALARINI BAŞKALARI ÖDÜYOR

Aidatları başkaları tarafından yatırılan genel kurul üyelerine bunun tüzük olarak doğru olmadığını bildireceğiz. İyi niyetli olan genel kurulu üyeleri bunu yapmasınlar. Artık bu kaos bitsin, bunu yapmasınlar. Eski başkanlar, başkaları için aidat yatırma olayını bıraksınlar.

UEFA CEZASINA SEVİNİYORLAR

UEFA'nın haksız fesihlerde para ödememiz gerektiğine yönelik kararlarına sevinen muhalefet üyeleri var. Dükkan kapalı, herkes evinde, futbolcu UEFA'ya gidiyor ve parasını alıyor! Zaten bizden sonra 4'e 1'e oynuyor, UEFA'nın başta bunu sorgulaması lazım. Milletin sahip çıkmadığı ortamda, bize sahip çıkacak tek yer Beşiktaş taraftarı ve genel kurul üyeleridir. Aklına ve tecrübesine ihtiyacımız olan Divan Kurulu'dur. Bu saldıranlar, %5'lik kesim, %95'lik kesim ise bunlarla uğraşmıyor. Bu %5, zaten başkalarının parasıyla aidat yatıranlar.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE YAŞANANLAR

Kulüpler Birliği, kulüplerin birbirleriyle mücadele ettiği yer haline gelmiş. Dilerim bu düzelir. Umarım haklarımızı ve hukukumuzu beraber koruyabiliriz.

YAYINCI KURULUŞ VAZGEÇSİN

Futbolcuya pandemi yok, kimseye pandem yok, sadece kulüplere var! Yayıncı kuruluş indirim istiyor ama biz doğru bulmuyoruz. Onların düşüncesine yaklaşmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Umarım bu anlaşmazlık biter. Yayıncı kuruluş bizi aşan taleplerinden vazgeçmeli. Digitürk içinde bulunduğumuz durumdan faydalanıyor algısı var, buna dikkat etmelerini rica ediyorum.

SANDIK ORADA!

Bize sürekli 'Para ver' deniyor. Beyler, bize 'Ver' demeyi bırakın, 'Para vermeden yönetin' deyin. Bizim para vermemiz sadece günün keyfinizi yaşamanızı sağlar. Bu sözlerin faydası yok. Bizi beğenmiyorsanız, sandık orada. Bizi yormaktan vazgeçin.

BANKALAR BİRLİĞİ...

Bankalar Birliği ile yeni anlaşma yapıyoruz. İstediklerimizin çoğunu alamayabiliriz ama eski anlaşmadan çok daha iyi anlaşma olacak. Biraz olsun nefes alabileceğiz.

KİMSE HOCAMA 'X' DİYEMEZ

Hocamız hakkında yayıncı kuruluşta 'X teknik direktör' diye bahseden kişiyi kınıyorum. beİN Sports da bu kişilere uyarıda bulunmalı. Kimse, Beşiktaş'ın hocasına X diyemez. 200 tane beİN Sports eder. Hocama hiçbir kuruluş X diyemez.

ABDULLAH AVCI YAKIŞANI YAPMALI

Abdullah Avcı ile 36 milyon TL'lik bir anlaşmamız vardı. Ayrılan hocamız bile bunun doğru olduğunu söylemişti. Kendisi ile görüşeceğiz. UÇK'da bize dava açtı. Uzlaşacağımızı ümit ediyorum. Abdullah Avcı tazminatı konusunda agresif tavırlar içinde olmadı, teşekkür ederim.

Trabzonspor'da görev yaparken, Beşiktaş'tan para almasının doğru olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş'tan yıllık 12 Milyon alırken, Trabzonspor'dan 4-5 Milyon alıyor olması bizi ilgilendirmez. Hocamızın hak etitği bir şey varsa verelim ama kendisine de yakışan bir şey olmalı. Anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Bir sürü futbolcu top oynamadan para alıyorsa, hocamıza da yakışan şekilde parasını veririz.

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

Geçmiş yönetimde verilen bir görev vardı ve ben görevimi iyi şekilde yaptım. Sürekli 'Sen de oradaydın' deniyor. Başarılı işlerimde ben yokum, başarısızlıklarda ben varım. Fikret Orman seçimden bir hafta önce 'Çebi, Şenol Güneş ile çalışmadı' dedi. Ancak başarısızlıklarda 'O da vardı' dedi. Şampiyonluklarda ben yokum ama başarısızlıklarda varım! Bizi kasıtlı eleştiren %3'e sesleniyorum, aklınızı başınız alın ve mantıklı düşünün İnceleme raporu açıklanınca benim yanlış işler yapmadığım görülecek.

TÖRE NEDEN ALINDI?

Gökhan Töre neden alındı diye soruyorlar. Boyko ile Aras'ın neden alındığını sordun mu? Başarılı olursa 300-500 bin alacak arkadaşı soruyorsunuz, buna hepimiz karar verdik. Kararımızın da arkasındayım. Sakatlığı var, art niyetli soruyorsunuz.

RUIZ'IN AYRILIĞI

Ruiz'i biz göndermedik. Sırf bu yüzden sosyal medyada bana hakaret ediliyor. Devletimiz bize sokağa çıkma yasağı var diyor, o "Banane, beni ilgilendirmez!" diyor. Ruiz kendisi gitmek istedi.

ERDAL TORUNOĞULLARI AYRILDI

Erdal Torunoğulları görevini başarıyla yaptı. Ailesel sorunları, sağlık sorunları bir çok şey olabilir. Görevine devam etmeyecek, isterse kendisi nedenlerini açıklar. Kimse bir yere kaçmıyor. 'Kaçıyor' gibi yorumlar doğru değil.



VIDA SORUSUNA TEPKİ

İki sene önce Dünya Kupası'nda final oynamış bir oyuncuyu teknik heyete baskıyla oynatmıyormuşum. Bu soruyu soran arkadaşı çağıracağım. Ben teknik heyetle bu konularda konuşmam. Bir konuda, benden iyi bilene asla bir şey söylemem. Hocam kimi oynatırsa, doğru oynatıyordur. Bahsettiğiniz oyuncuyla 7 kez konuştum.

BU ÇOCUKLARA YAPMAYIN

Genç çocuklara öncelik vereceğiz, yetiştireceğiz dedik ve arkasında duruyoruz. Hocamız da kaleci istemediğini söyledi. Kaybedilen maçların sorumluluğunu genç çocuklara yüklemeyin. Derdi o değil ama derdi bizi yerden yere vurmak. Bu çocuklar yarın iyi yerlere geldiğinde ne söyleyeceksiniz?