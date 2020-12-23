Ankaragücü'nün maçının hakemi Halis Özkahya 38. kez bir Beşiktaş mücadelesinde düdük çalacak. Siyah-beyazlı takım, Özkahya'nın yönettiği 37 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Özkahya, söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş'a 9, rakiplerine 1 kırmızı kart verdi.
Halis Özkahya ile ‘kırmızı’ alarm!
Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Halis Özkahya alarmı verildi. Beşiktaş Özkahya yönetimindeki karşılaşmalarda 9 kez kırmızı kart gördü.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:54 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50