Haberler Beşiktaş Halis Özkahya ile ‘kırmızı’ alarm!

ile ‘kırmızı’ alarm!

'de Ankaragücü ile karşılaşacak olan 'ta alarmı verildi. Beşiktaş Özkahya yönetimindeki karşılaşmalarda 9 kez gördü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:54 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Halis Özkahya ile ‘kırmızı’ alarm!

Ankaragücü'nün maçının hakemi 38. kez bir mücadelesinde düdük çalacak. Siyah-beyazlı takım, Özkahya'nın yönettiği 37 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Özkahya, söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş'a 9, rakiplerine 1 verdi.

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