Haberler Beşiktaş Açınca kazanıyor

Açınca kazanıyor

Ligin 10. haftasında 'yi mağlup etmeyi başaran bu sezon ilk golü altıncı maçının beşincisini kazanmayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:35 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Açınca kazanıyor

bu sezon ilk golü attığı altıncı maçının beşincisini kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar; Trabzonspor, Denizlispor, Yeni , ve 'yi yenerken sadece 'la 1-1 berabere kalarak puan kaybetmişti.

ÜÇÜNCÜ KIRMIZI KART
Beşiktaş üçüncü kez sahada 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlılar ilk olarak Denizlispor deplasmanında sezonun ilk kırmızısını Josef de Souza ile gördü. Ardından FK deplasmanında kaleci Ersin Destanoğlu direkt kırmıçı kartla atılmıştı. 'da dün ise Cyle Larin çift sarıdan atıldı.

5 SEZON SONRA ATTI!
Beşiktaş'ın kaptanı , Süper Lig'de 5 sezon sonra fileleri havalandırmayı başardı. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu en son 2015-2016 sezonunda deplasmanda 5-1 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında gol atmıştı. Necip'in kariyerindeki 5. golü oldu.

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