Açınca kazanıyor

Beşiktaş bu sezon ilk golü attığı altıncı Süper Lig maçının beşincisini kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar; Trabzonspor, Denizlispor, Yeni Malatya, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerken sadece Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak puan kaybetmişti.

ÜÇÜNCÜ KIRMIZI KART

Beşiktaş üçüncü kez sahada 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlılar ilk olarak Denizlispor deplasmanında sezonun ilk kırmızısını Josef de Souza ile gördü. Ardından Gaziantep FK deplasmanında kaleci Ersin Destanoğlu direkt kırmıçı kartla atılmıştı. Kara Kartal'da dün ise Cyle Larin çift sarıdan atıldı.

5 SEZON SONRA ATTI!

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, Süper Lig'de 5 sezon sonra fileleri havalandırmayı başardı. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu en son 2015-2016 sezonunda deplasmanda 5-1 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında gol atmıştı. Necip'in kariyerindeki 5. golü oldu.