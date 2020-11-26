Ahmet Nur Çebi'nin keyfi yerinde!

Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak F.Bahçe maçına çevrildi. Başakşehir galibiyetinden sonra Fenerbahçe derbisinin de kazanılması durumunda sezona yeni bir başlangıç yapacaklarına inanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tesislere adeta kamp kurdu. Başkan Çebi dün sabah yapılan antrenmanı da sonuna kadar saha kenarında takip etti.

HEPSİNİ ŞİMDİ ATMAYIN!

Siyah-beyazlıların idmanı yarım sahada oynanan çift devreli taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile sona ererken, Başkan Nur Çebi esprileriyle güne damgasını vurdu. Taktik maçında atılan gollerle keyiflenen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Gollerin hepsini şimdi atmayın çocuklar, birazını da Fenerbahçe'ye saklayın" diye takılması futbolcuları da keyiflendirdi.

Dünkü antrenmanı yöneticileri Mesut Urgancılar ve Berkan Gocay ile birlikte izleyen Başkan Çebi; idman bitiminde de futbolcularıyla koronavirüs tedbirleri gereği 'yumrukla' selamlaşarak başarılı dilemeyi ihmal etmedi.