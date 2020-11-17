Rosier 5 milyon euro!

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 00:03Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Beşiktaş'ın bu sezon başında kiraladığı Valentin Rosier için Sporting Lizbon'un bonservis beklentisi belli oldu. Beşiktaş formasıyla oynadığı maçlarda sağ bekteki performansı ile beğeni kazanan Rosier, özellikle Denizlispor deplasmanında yaptığı asist ve 90 dakika boyunca ortaya koyduğu başarılı mücadeleyle taraftarların da beğenisini topamıştı. Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre, Dijon'dan Sporting Lizbon'a transfer olan Valentin Rosier Beşiktaş'ta kalıcı olmayı planlıyor. Sporting Lizbon'un ise oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. 2019 yılında 5 milyon euro'ya Sporting Lizbon'a transfer olan Valentin Rosier'in kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.