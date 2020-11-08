Beşiktaş'ta "Güneşli günler" geride kaldı! Sergen Yalçın...

Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten sonra toparlanmakta zorlanıyor. Kartal, 4 yıl görevde kalan Güneş yönetiminde sezonun ilk 7 maçında daha iyi performans sergiledi. 2015-16 sezonunda 16 puan elde ederek averajla ikinci sırada yer alan Beşiktaş, bir sonraki sezonda ise 17 puanın sahibi oldu. Siyah-beyazlılar Güneş'in teknik direktörlüğünde 2017-18 ve 2018- 19'da ise 14 puan toplamayı başardı.

Abdullah Avcı'nın görev aldığı 2019-2020 sezonunda 8 puan alan Beşiktaş, rakiplerinin de iyi başlamadığı sezonun ilk 7 maçında lider Alanyaspor'un 6 puan gerisinde kalmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde bu sezonun ilk 7 maçında üçer galibiyet ve yenilgiyle bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 10 puanda kaldı. Beşiktaş, yaşadığı puan kayıplarıyla zirvedeki rakiplerle puan farkının açılmasına da engel olamadı.