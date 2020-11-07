Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Yaşar Kemal Uğurlu paylaşımı!

'tan paylaşımı!

'de çıktığı FK deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen 'ta tepkiler sürüyor. Mücadelenin hakemi 'nun kararlarına tepki gösteren siyah-beyazlılar, hesabından maçın hakemini hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 18:11
Beşiktaş'tan Yaşar Kemal Uğurlu paylaşımı!

'in 8. haftasında FK'ya konuk olan mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Mücadeleyi, kaleci Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılar, karşılaşma sonrasında hakeme tepki gösterdi.

Beşiktaş resmi hesabından yaptığı paylaşımda tartışmaları pozisyonların olduğu bir kolaj hazırlarken, " "Uğurlu" mu, uğursuz mu? Kasıt "VAR" mı, yok mu? "Hakem" mi, değil mi?" notunu düştü.

İşte o paylaşım...

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