Beşiktaş'tan Yaşar Kemal Uğurlu paylaşımı!

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Mücadeleyi, kaleci Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılar, karşılaşma sonrasında hakeme tepki gösterdi.

Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tartışmaları pozisyonların olduğu bir kolaj hazırlarken, " "Uğurlu" mu, uğursuz mu? Kasıt "VAR" mı, yok mu? "Hakem" mi, değil mi?" notunu düştü.

İşte o paylaşım...