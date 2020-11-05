Aşıklar kavuşuyor

Beşiktaş'ta uzun süredir transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Cenk Tosun konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süren sakatlıktan kurtulan ve geçtiğimiz pazar günü Everton formasıyla Newcastle United'a karşı 22 dakika süre alan golcü futbolcu, İstanbul'a dönmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun yarım sezon için tekrar Kartal olması bekleniyor.

SÖZÜNÜN ARKASINDA

Uzun süredir Everton ile eski oyuncusunu kiralama konusunda temas halinde olan siyah-beyazlı yönetimin son görüşmelerde somut adımlar attığı öğrenildi. Ocak ayında kiralık olarak yuvasına dönmesi beklenen Cenk Tosun'un da bu konuda tavrının net olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına, "Türkiye'de yalnızca Beşiktaş forması giyerim" diyen milli futbolcunun yarım sezon için 1 milyon euro alacağı da ileri sürüldü.

Cenk Tosun, tam 4 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta 77 gole direkt katkı sağlamıştı. Siyah-beyazlı formayla 142 resmi mücadeleye çıkan yıldız futbolcu, 64 gol attarken, 13 de asist yaptı. Bu periyotta 13 kez sarı kart gören golcü oyuncu Beşiktaş kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.

Cenk Everton formasıyla 52 maça çıkarken 10 gol, 6 asistle toplamda 16 gole direkt etki etmiş oldu.

MÜTHİS İKİLİ BULUSACAK

Kara Kartal'ın şampiyonluğa ulaştığı 2016-17 sezonunda Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun adeta şov yapmıştı. Beşiktaş'ın o sezonki zaferinde büyük rol oynayan ikiliden Cenk, 33 lig maçında 20 gol, 5 asist; 27 karşılaşmaya çıkan Aboubakar ise 12 gol atmış, 4 asist yapmıştı.