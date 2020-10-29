Beşiktaş'ta hasret bitiyor! Taraftalar maça alınacak

Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmada taraftarlarıyla da buluşacak. Az sayıda da olsa siyah-beyazlılar, pazar günü oynanacak karşılaşmada takımların yanında yer alacak. Konuyla ilgili resmi sitesinden açıklama yapan Beşiktaş, Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun Covid-19 Sağlık Rehberi kapsamındaki tedbir ve uygulamaları içeren düzenelemeleri ile Vodafone Park'ın Loca ve 1903 bölümünde sınırlı sayıda bilet satışı gerçekleştirileceklerini duyurdu. Bu iki bölümdeki biletler, öncelikle 2019-2020 sezonunda VIP ve 1903 tribün kombine sahiplerine sunulacak.

Yeni Malatyaspor maçı için bilet satın almak isteyenler de bugün saat 10.00 ile yarın 10.00'da www.passo. com.tr adresinden işlem yapabilecek. Öncelikli satın alım döneminin ardından bilet kalması halinde genel satışın başlayacağı belirtilirken, 3 biletten fazla satın alınamayacağı da ifade edildi.