Haberler Beşiktaş Bernard Mensah'ın son corona virüsü testi negatif! | Son dakika Beşiktaş haberleri

Mensah'ın son corona virüsü testi negatif! | Son dakika haberleri

'ta corona virüsü nedeniyle bir süredir tedavisi devam eden 26 yaşındaki Ganalı yıldız Mensah'ın testi negatif sonuçlandı. | Son Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:15 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:42
Bernard Mensah'ın son corona virüsü testi negatif! | Son dakika Beşiktaş haberleri

'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerden Mensah, Gana Milli Takımı kampında corona virüsüne yakalanmıştı. Milli ara sonrası siyah-beyazlı ekibe geri dönüş yapan Mensah'ın testi pozitif sonuçlanmıştı.

Tedavisine yaklaşık 2 haftadır devam edilen Ganalı orta sahadan müjdeli haber geldi. A Spor'dan elde edilen bilgilere göre Bernard Mensah'ın corona virüsü testi negatif sonuçlandı.

26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın hafta sonu BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

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