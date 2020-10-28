Bernard Mensah'ın son corona virüsü testi negatif! | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerden Bernard Mensah, Gana Milli Takımı kampında corona virüsüne yakalanmıştı. Milli ara sonrası siyah-beyazlı ekibe geri dönüş yapan Mensah'ın testi pozitif sonuçlanmıştı.
Tedavisine yaklaşık 2 haftadır devam edilen Ganalı orta sahadan müjdeli haber geldi. A Spor'dan elde edilen bilgilere göre Bernard Mensah'ın corona virüsü testi negatif sonuçlandı.
26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın hafta sonu BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.