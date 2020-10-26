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Müthiş uğurlama

taraftarı, sınavı öncesinde takımı ateşledi. Kafile marşlar ve meşalelerle uğurlandı. Siyah-beyaz sesleri yankılandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 22:41 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Müthiş uğurlama
Cefakar taraftarı, kritik Denizlispor karşılaşması öncesinde 'ı yine yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı futbolseverler, dün saat 16.00'da yolculuk için tesislerden ayrılan kafileyi seyahatine giderken coşkulu bir şekilde uğurladı. Meşaleler yakıp marşlar söyleyen Beşiktaşlı taraftarlar, alkışlarla hem teknik direktör hem de oyuncular için tempo tuttular. Takıma yeni katılan bazı yabancı futbolcuların tablo karşısındaki şaşkınlığı gözlerden kaçmadı. Tarafların bu müthiş uğurlaması kulübün sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. Fotoğraflar paylaşılarak "Taraftarlarımız, Denizlispor maçı için yola çıkan takımımızı uğurladı... Armanda saklı" ifadeleri kullanıldı. Bu gönderi siyah-beyazlılar tarafından yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı. Bu jest futbolcular üzerinde ekstra bir motivasyon oluşturdu.
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