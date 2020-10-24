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'tan açıklaması geldi! Welinton...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Suudi Arabistan’ın kulübüne olacağı iddia edilen 'ya dair açıklama yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 12:29
Beşiktaş'tan transfer açıklaması geldi! Welinton...

Kulübü, Suudi Arabistan'ın kulübüne olacağı iddia edilen 'ya dair açıklama yayınladı.

Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Welinton Souza'nın Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne transfer olacağı yönünde medyada bir süredir yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır.

Kulübümüze, Welinton Souza için ne haberde iddia edilen kulüpten ne de başka bir kulüpten herhangi bir teklif gelmemiştir.

Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

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