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'ta 'den sonra bir şok daha! Ceza...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılardan ayrılan Loris Karius, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'nun ardından eski yıldızlardan ve Diaby de İstanbul devini 'ya şikayet etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından moraller iyiden iyiye düşerken, Beşiktaş'ta dev tehlikenin kapıda olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:21 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:51
Beşiktaş'ta Elneny'den sonra bir şok daha! Ceza...

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle 'ta maaşlarını alamayan Loris Karius, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho, siyah beyazlıları 'ya şikayet etmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Arsenal'e dönen ve şu anda Getafe'de forma giyen Diaby'in de Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği kaydedildi.

BÜYÜK TEHLİKE KAPIDA
Öte yandan siyah beyazlılar için FIFA'ya yapılan üst üste şikayetlerin ardından dev tehlikenin kapıda olduğu kaydedildi. Beşiktaş, transfer cezası alabilir.

CEZA NE ZAMAN GELEBİLİR?
FIFA'nın siyah-beyazlı kulübe Avrupa Kupaları'nda oynama ve transfer izni verdiği ama ocak ayındaki ara dönemde FIFA'da beklenen bu dosyaların çözümlenmemesi durumunda bu kez cezanının verilebileceği öğrenildi.

Göreve başladığı dönemder bu yana borçları kapatmak için uğraşan yönetim, şimdi de oyunculaın alacaklarını tahsil etmek için çözüm arıyor.

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