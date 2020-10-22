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Cenk hazır kıta

'a transferde güzel bir haber daha geldi. Everton'ın Cenk'i kiralamaya onay vermesinin ardından Cenk’in de Beşiktaş’a dönmeye hazır olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:44 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Cenk hazır kıta

Yeni sezonda özellikle forvet hattına istediği takviyeleri yapamayan , ocak ayı öncesi düğmeye bastı. Uzun süredir gündeminde olan eski oyuncusu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşayan siyah-beyazlılar, ara döneminde mutlu sona yakın... Everton'ın yaşadığı sakatlıktan sonra kasım ayında sahalara dönmesi beklenen 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya onay vermesinin ardından bu kez Cenk'ten de sevindirici bir haber geldi. Golcü oyuncunun kulüplerin anlaşması halinde eski takımına kiralık olarak dönmeye hazır olduğu iddia edildi. İngiliz ekibinin 2022'ye kadar sözleşmesi olan Cenk'in tüm maliyetinin karşılanması halinde ekstra bir talepte bulunmayacağı öğrenildi. Ada'da senelik net 2 milyon euro kazanan Cenk Tosun için teknik direktör ile yönetimin yapacağı görüşmenin ardından somut adımlar atılması bekleniyor.

SAKATLIK YÜZÜNDEN 41 MAÇ KAÇIRDI
2017-18 sezonun devre arasında 22.50 milyon euro gibi tarihi bir bedelle Beşiktaş'tan Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı. Kasım ayında oynaması beklenen yıldız futbolcu, 246 gündür hiçbir maçta forma giymedi. Milli futbolcu, geçtiğimiz sezondan bu yana da sakatlığı nedeniyle Everton'da 41 resmi maç kaçırdı.

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