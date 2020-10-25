GaleriBeşiktaşSergen Yalçın'dan flaş karar! Denizlispor kadrosunda o isim...
Sergen Yalçın'dan flaş karar! Denizlispor kadrosunda o isim...
Süper Lig'in 5. haftasını bay geçen Beşiktaş, 6. haftada Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Mensah'ın görev alamayacağı müsabakada teknik direktör Sergen Yalçın, orta saha tandemini belirledi. Öte yandan Beşiktaş'ta hücum konusunda revizyon bekleniyor. İşte detaylar...
25 Ekim 2020 Pazar 12:08, Güncelleme 25.10.2020 13:01
Sergen Yalçın'dan flaş karar! Denizlispor kadrosunda o isim...